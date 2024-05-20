ليس ريال مدريد.. الكشف عن النادي الجديد لشقيق مبابي الأصغر

عائلة مبابي تترك باريس...

كان لدى باريس سان جيرمان، مشروع قوي للمستقبل بتواجد الأخوين كيليان وإيثان مبابي، ولكن يبدو ان هذا المشروع قد تدمر، بعد قرار الشقيق الأكبر بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن إيثان سيلحق بشقيقه إلى ريال مدريد، ولكنه قد أكد لمدربه أنه سيستمر مع باريس سان جيرمان، لأنه مرتبط بالنادي، ولكن مخطط اللاعب قد تغير مؤخرًا.

وبحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو" فإن إيثان مبابي، قد قرر الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانضمام إلى نادي ليل، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وبدأ إيثان مسيرته في صفوف ناشئين باريس سان جيرمان، وتدرج حتى وصل للفريق الأول، وشارك معه لأول مرة هذا الموسم، ولعب ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي، واثنين في كأس فرنسا.

جدير بالذكر أن إيثان، سيكون لديه فرصة أخيرة لتوديع فريقه عندما يشارك أمام ليون، في نهائي كأس فرنسا مساء السبت القادم.