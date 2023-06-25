ليس ريال مدريد ولا باريس! هاري كين يقترب من فريقه الجديد

هل يرحل نجم توتنهام؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن هاري كين، نجم فريق توتنهام الإنجليزي حسم قراره بشأن الانتقال لفريق جديد هذا الصيف.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى بقوة للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي بعد رحيل ليونيل ميسي والإصابات المتكررة لنيمار، بالإضافة لغموض موقف مبابي.

ويتبقى لكين في عقده مع توتنهام موسم واحد فقط، ووصل إليه الكثير من العروض لضمه من جانب فرق مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وريال مدريد الذي دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب لتعويض رحيل بنزيما.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" والصحفي كريستيان فالك، فإن فرصة كين الآن أفضل للتوقيع مع بايرن ميونخ، وتم عقد مناقشات أولية مع مسؤولي النادي الألماني.

وتابعت الصحيفة أن المحادثات قد وصلت إلى مراحل متقدمة وتم فيها مناقشة كيفية انتقال عائلة كين إلى ألمانيا، مؤكدة أن النجم الإنجليزي "يفكر بجدية" في الانتقال إلى الدوري الألماني.