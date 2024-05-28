ليس ريال مدريد .. مبابي يكشف عن فريق طفولته الذي يحلم بالانتقال له!

لم يستبعد حدوث أي شيء في المستقبل

كشف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن النادي الذي يريد اللعب له، بعدما أعلن الرحيل بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

مبابي قرر إنهاء رحلته مع العملاق الفرنسي بعد انتهاء عقده، ووفقًا للعديد من الصحف العالمية فإن ريال مدريد هو الوجهة الأقرب له، وسط أنباء حول اتفاقه على كل شيء بشأن انضمامه للميرينجي.

ولكن المهاجم الفرنسي فاجأ الجميع في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية قائلًا:"هل سألعب في إيطاليا؟ أنت لا تعرف ما قد يحدث في المستقبل، أقول دائمًا إنني لو ذهبت إلى الدوري الإيطالي سألعب لميلان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كنت مشجعًا لميلان منذ الصغر، وكنت أتابع مباريات الفريق بشكل مستمر بسبب حبي للنادي وللكرة الإيطالية، عائلتي كذلك تشجع نفس الفريق".

جدير بالذكر أن المؤشرات الحالية تؤكد أن إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد، سيتم بعد انتهاء مشاركة الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند السبت القادم، ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه التصريحات كثيرًا على مستقبله.