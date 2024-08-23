ليس ريال مدريد فقط.. إصابة بيلينجهام تلقي بظلالها على إنجلترا!

غياب واحد من أهم نجوم الأسود الثلاثة

لن يتضرر ريالمدريد فقط من إصابة جود بيلينجهام، بل إن منتخب إنجلترا هو الآخر سيفتقد خدمات واحد من أهم أبرز نجومه في فترة هامة.

الإصابة التي أعلن عنها ريال مدريد بشأن جود بيلينجهام على مستوى الساق اليمنى ستغيبه عن النادي الملكي مدة لا تقل عن شهر.

هذا يعني أن بيلينجهام سيغيب عن ريال مدريد خلال مباراة بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس في الدوري الإسباني، لكن هذه ليست المشكلة فقط!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

منتخب إنجلترا يخوض أول مباراتين له في معسكر سبتمبر الدولي، أمام كل من أيرلندا وفنلندا لحساب بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سيغيب بيلينجهام بكل تأكيد عن المباراتين، وهما أول مباراتين للمدرب المؤقت لي كارسلي الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب جاريث ساوثجيت والذي تولى تدريب منتخب الأسود الثلاثة منذ عام 2016 وحتى عام 2024.