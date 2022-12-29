ليس رونالدو فقط .. النصر يخطط للتعاقد مع راموس!

هل يجتمع راموس ورونالدو من جديد في فريق واحد؟

Shahid

كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة داخل نادي النصر، من أجل التعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

نادي النصر يتحرك حاليًا من أجل حسم التعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر، بعدما تم فسخ العقد المبرم بينه وبين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن نادي النصر يحاول إقناع سيرخيو راموسم بالانضمام إلى المشروع بدءًا من الصيف المقبل، ليكون هو الصفقة التالية لكريستيانو رونالدو.

راموس أمامه تحدي كبير، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، بالإضافة للعودة إلى منتخب إسبانيا، خاصة بعد الموسم الصعب الذي عاشه بسبب كثرة الإصابات.

وينتهي عقد راموس بنهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2023، حيث يسعى النصر إقناعه بعد التجديد والانتقال لصفوفه مع نهاية عقده.

Shahid