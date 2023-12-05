ليس روبن نيفيش .. أندية أوروبا تُطارد أجنبي جديد في الهلال

يبدو أن الهلال سيواجه صعوبات في الحفاظ على نجومه في يناير القادم

SHAHID

يبدو أن الهلال سيُواجه صعوبات بالغة للحفاظ على نجومه الأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، خاصة مع المستويات الممتازة التي يقدمها الفريق ولاعبيه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 7 نقاط عن النصر، وقد تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا متصدرًا لمجموعته وبالعلامة الكاملة، وتأهل كذلك لدور الـ8 من كأس الملك.

التقارير الصحفية الإنجليزية كانت قد أكدت رغبة عدة أندية على رأسها نيوكاسل وآرسنال في التعاقد مع روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، لكن الإعلامي المختص بسوق الانتقالات، إكرم كونور، أشار إلى لاعب آخر في الفريق السعودي يخطف أنظار أندية أوروبا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحفي التركي أوضح عبر منصة إكس أن عددًا من أندية القارة العجوز تسعى لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال يناير القادم، لكنه لم يُحدد هوية تلك الأندية أو موقف اللاعب وناديه السعودي.

صاحب الـ28 عامًا ظل طوال سنوات هدفًا لعديد الأندية خاصة ميلان ويوفنتوس لكن التفاصيل المالية حالت دومًا دون التوصل لاتفاق مع ناديه السابق لاتسيو، وقد نجح الهلال في الفوز بخدماته خلال الصيف الماضي وسط صدمة الجميع في أوروبا.

SHAHID