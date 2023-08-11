ليس دي خيا ولا بونو .. أنشيلوتي يكشف عن بديل صادم لتعويض إصابة كورتوا!

تطرق كذلك إلى موقفه من التعاقد مع مهاجم جديد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن العديد من التفاصيل الخاصة بفريقه في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ضربة قوية تلقاها ريال بإصابة حارسه تيبو كورتوا وانتهاء موسمه مبكرًا، ليخرج أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، غدًا، السبت، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بفريقه ومنها النشاط بالميركاتو.

وقال أنشيلوتي عن الأهداف المتوقعة من رودريجو وفينيسيوس جونيور:"عليهما مواصلة التقدم، كم العدد؟ لا أعرف ولكني أعتقد أن لدينا فريقًا به العديد من الخيارات من ناحية التسجيل وصناعة الأهداف، هناك أيضًا توني كروس وجود بيلينجهام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التعاقد مع مهاجم جديد رقم 9 وسط التكهنات حول كيليان مبابي:"لا أعتقد أننا سنفعل ذلك، لأنني كما قلت دائمًا ، أنا راضٍ جدًا عن هذا الفريق. لقد رأيت شيئًا جيدًا للغاية خلال فترة ما قبل الموسم وأؤمن بقدرتنا على القتال بالمجموعة الحالية".

وأضاف:"سجلنا العديد من الأهداف في الفترة التحضيرية، المشكلة كانت دفاعية، نحن جيدون في المقدمة ولدينا خوسيلو وكذلك براهيم دياز".

الخطة للموسم الجديد:"خطة "Diamond" استخدمتها خلال التحضيرات واتضح أنها جيدة، لن يكون هناك نظام واحد، يمكننا أيضًا اللعب بخطتي 4/3/3 و 4/2/3/1".

إصابة الوافد الجديد أردا جولر:"مشكلته صغيرة جدًا وأعتقد أنه سيتعافى منها قريبًا، لا يمكنني الخوض في الكثير من التفاصيل من أجل الخصوصية".

الاهتمام بخط الدفاع:"هذا أقل ما يقلقني لأننا لا نفتقد الجودة، الأمر يتعلق بالتضحية والتركيز، هذا الأسبوع تعاملنا مع الضغط بشكل أفضل".

الحارس الجديد:"هناك ثقة كاملة في أندري لونين، وسنرى ما سيحدث الأيام القادمة لو قمنا بالتعاقد مع حارس آخر يمكنه اللعب بقدميه ومميز في التصديات، لو حدث ذلك سيكون بسبب العدد لأننا نثق في لونين، سنفكر بالأمر لأن لدينا بالفعل فران جونزاليس وهو يبلغ من العمر 17 سنة".

حالة الفريق بعد إصابة تيبو كورتوا:"من الناحية العاطفية يوم أمس لم يكن جيدًا، هذه الأمور تحدث في كرة القدم، ولكننا نمنح الثقة في لونين، هو حارس رائع وظهر بشكل جيد مؤخرًا".

يذكر أن ريال ارتبط خلال الساعات الماضية بالتعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية، أو الإسباني دافيد دي خيا لتعويض إصابة كورتوا بسبب عدم ثقة أنشيلوتي في لونين كحارس أول، وهو ما يتنافى مع تصريحاته اليوم.