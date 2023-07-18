ليس دافيد دي خيا .. النصر يُبرم صفقة مفاجئة مع مانشستر يونايتد

تامر أبو سيدو
Manchester United celebrate 2022-23Getty Images
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الاتفاق تم بين الناديين

يدور الحديث منذ أسابيع عن اهتمام النصر بالتعاقد مع دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، لكن الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فجر مفاجأة كبيرة حين أكد توصل الناديين لاتفاق حول لاعب آخر تمامًا.

رومانو كشف عبر تويتر عن توصل النصر واليونايتد لاتفاق حول انتقال البرازيلي أليكس تيليس مدافع الفريق الإنجليزي لنظيره السعودي، مشيرًا إلى أن ذلك الاتفاق شفوي وبانتظار تبادل الأوراق لتوقيع الصفقة.

الظهير الأيسر صاحب الـ30 عامًا يلعب مع يونايتد منذ صيف 2020، لكنه قضى الموسم الأخير معارًا مع إشبيلية وقد لعب معه 38 مباراة في جميع البطولات صنع خلالها 3 أهداف.

رومانو أوضح أن النصر يتوقع انضمام تيليس ومعه سيكو فوفانا، الذي أجرى بالأمس الفحوصات الطبية، لمعسكره في البرتغال خلال الأيام القليلة القادمة.

الصفقة تبدو مفاجئة تمامًا، خاصة مع تواجد جيسلان كونان مع النصر وتقديمه لموسم ممتاز في 2022-2023، وهي إشارة على نية التفريط بالمدافع الإيفواري أو قد يتم استخدام تيليس في مراكز أخرى مثل الظهير الأيمن والجناح الأيسر ولاعب الوسط الأيسر، إذ سبق له أن لعب فيها لكن ليس كثيرًا.

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