ليس حمدالله .. "حزين على تفريط النصر بهذا اللاعب"

نجم الاتحاد السابق يتحدث عن تحركات النصر في سوق الانتقالات

Shahid

انتقد الحسن اليامي نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق تفريط النصر بالمهاجم فراس البريكان، مشيرًا إلى أنه سيقدم الكثير من الإضافة لهجوم الفريق.

المهاجم صاحب الـ22 عامًا سجل اليوم هدفه السادس في دوري روشن السعودي خلال مواجهة الفتح والوحدة التي انتهت لصالح الأول بهدفين دون رد، وقد قدم خلال مبارياته الـ14 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

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البريكان خريج الفئات السنية في النصر لكنه رحل عن الفريق صيف 2021 باتجاه الفتح وقد تألق الموسم الماضي وواصل أدائه المميز هذا الموسم.

اليامي قال خلال برنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية "أنا حزين على تفريط النصر بالبريكان، كان يُمكنه أن يتألق ويُظهر إمكانياته أكثر مع نادٍ أكبر من الفتح مع احترامي له".

تابع "البريكان يمتلك إمكانيات كبيرة جدًا وقد أشدنا به الموسم الماضي، نضج كثيرًا مع الفتح وأعتقد أنه سيبقى في صفوفه حتى يُواصل اللعب أساسيًا".

النصر تخلى خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري عن مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر ويعتمد المدرب رودي جارسيا حاليًا على كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا للعب في مركز المهاجم المتقدم.

Shahid