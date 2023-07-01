ليس حسان تمبكتي .. الأهلي يستهدف نجم الشباب وتفاؤل بالحسم قريبًا

الأهلي يعود لنشاطه في السوق المحلي

عاد الأهلي لنشاطه في سوق الانتقالات المحلي بعد أسابيع من التركيز على اللاعبين الأجانب، إذ أفادت صحيفة عكاظ باستهدافه لنجم الشباب هتان باهبري.

الأهلي ضم الثلاثي السعودي، فهد الرشيدي وسميحان النابت وعبد الله عطيف، لدعم صفوفه الموسم القادم الذي سيشهد عودته لدوري المحترفين بعد موسم صعب قضاه في دوري الدرجة الأولى.

ونجح الفريق في التعاقد مع إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي مؤخرًا وحسم عمليًا صفقة مهاجم ليفربول، روبيرتو فيرمينو، ومازال يُحاول إقناع مانشستر سيتي التخلي عن رياض محرز.

عكاظ أوضحت أن الأهلي أبدى اهتمامه بضم باهبري المرتبط بعقد يمتد حتى أغسطس 2024، مشيرة إلى أن الصفقة من المتوقع أن تأخذ الطابع الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

يُشار إلى أن باهبري بدأ رحلته الكروية في الفئات السنية مع الاتحاد، ولعب بعدها لأندية الخليج والهلال وأخيرًا الشباب، وقد خاض نهائيات كأس العالم 2018 و2022 مع المنتخب السعودي.