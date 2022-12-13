ليس جوارديولا أو أنشيلوتي.. الاتحاد البرازيلى يعلن موعد الاعلان عن المدرب الجديد

الكشف عن موعد تقديم مدرب البرازيل الجديد

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، يكشف فيه حقيقة الأخبار المنتشرة عن هوية المدير الفني الجديد للسامبا خلف تيتي، الذي أعلن استقالته عقب وداع الفريق لبطولة كأس العالم 2022.

ورحل تيتي عن تدريب البرازيل، عقب الهزيمة بالدور ربع النهائي من مونديال قطر أمام كرواتيا بضربات الجزاء الترجيحية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد البرازيلي دخل في مفاوضات قوية مع الثنائي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لتولي أحدهما قيادة المنتخب بالفترة المقبلة.

ونشر الاتحاد البرازيلي بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضمونه: "يكرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الرئيس إيدنالدو رودريجيز، لم يأذن لأي شخص داخل أو خارج الاتحاد بالبحث عن أي مدرب لتدريب المنتخب الأول للرجال".

وأضاف البيان" في مذكرة صدرت في 17 نوفمبر الماضي، تم بالفعل إعلان الموقف الرسمي للاتحاد البرازيلي المتمثل في الإعلان عن المدرب الجديد واللجنة الفنية فقط في يناير 2023".

وكان المنتخب البرازيلي من أقوى المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022.