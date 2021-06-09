ليس جايا.. ظهير أيسر جديد معروض على برشلونة

هل تحدث الصفقة؟

تناولت تقارير صحفية إسبانية اسم ظهير أيسر جديد مطروح على طاولة إدارة برشلونة من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المعروف أن جونيور فيربو في طريقه لمغادرة برشلونة هذا الصيف، ليصبح جوردي ألبا وحيدًا من يرتاد الجبهة اليُسرى في النادي الكتالوني.

على هذا الأساس بدأ البحث عن ظهير أيسر ينافس ألبا ويكون بديلًا له أيضًا، مع طرح اسم قائد فالنسيا خوسيه لويس جايا لهذه المهمة.

لكن الجديد وفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" هو قيام وكيل لاعب سبورتينج لشبونة نونو مينديش بعرض خدماته على إدارة جوان لابورتا.

مينديش يصنف كأحد أفضل مرتادي الجبهة اليسرى الشباب في العالم حاليًا، ورغم أنه فقط في سن التاسعة عشر، هناك الكثير من الطامحين في التعاقد معه وأبرزهم مانشستر سيتي.

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الأزمة الوحيدة التي تحول دون وصول مينديش إلى برشلونة تكمن في القيمة التي يريدها سبورتينج لشبونة للتخلي عن نجمه الشاب، والتي تبلغ 40 مليون يورو.

برشلونة وبسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة لا يمكنه دفع هذه القيمة حاليًا، فالنادي يبحث في المقام الأول عن الصفقات التبادلية أو الصفقات المجانية لتدعيم كتيبة رونالد كومان.

على أي حال، قد يتغير الوضع في الفترة المقبلة أو تبرز أفكار جديدة لجذب مينديش إلى إقليم كتالونيا، خصوصًا وأن موندو أكدت على أن اللاعب يحظى بمتابعة مسؤولي البرسا منذ مدة طويلة.

الجدير بالذكر أن مينديش نجح في إقناع الجميع بقدراته المتمثلة في طول القامة والقوة البدنية والقدرة على المساندة الدفاعية والهجومية بامتياز، لدرجة تواجده في قائمة البرتغال المشاركة بيورو 2020.