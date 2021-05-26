ليس تشيلسي فقط.. وجهتان محتملتان لهازارد في الدوري الإنجليزي

هل يرحل عن ريال مدريد؟

بدأ الحديث يكثر حول مستقبل إيدين هازارد مع ريال مدريد، وسط تأكيدات الصحف الإسبانية أن النادي الملكي قد اتخذ قرارًا بوضعه على لائحة المعروضين للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.

ليس هذا فحسب، بل إن تقارير أخرى تحدثت عن هازارد نفسه لا يشعر بالسعادة داخل سانتياجو برنابيو ولا الطريقة التي تمت معاملته بها من قبل النادي والصحافة، لذلك فهو يعتزم الرحيل أيضًا.

لكن إلى أي وجهة قد يرحل الدولي البلجيكي؟ صحيفة "ميرور" الإنجليزية سلطت الضوء على ثلاث وجهات محتملة لهازارد في البريميرليج بالفترة المقبلة.

الوجهة الأولى والأكثر منطقية هي تشيلسي خصوصًا وأن اللاعب لا يزال يتمتع بعلاقة جيدة مع إدارة البلوز ولاعبيه، إلى جانب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن اهتمام في ستامفورد بريدج بإعادة هازارد مجددًا.

يُشار هنا إلى أن الأنباء التي ذكرت احتمالية عودة هازارد لتشيلسي، ذكرت أن النادي اللندني على استعداد لدفع نصف القيمة التي دفعها ريال مدريد للتوقيع معه، وهي 50 مليون يورو فقط.

أما الوجهة الثانية المحتملة لهازارد في إنجلترا فقد تكون مانشستر يونايتد، إذ أن أولي جونار سولشاير يشدد على ضرورة التعاقد مع جناح من طراز عالمي لدعم كتيبته في الموسم الجديد.

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صحيح أن جادون سانشو هو المرشح الأوفر حظًا لدعم مركز الجناح في المانيو، لكن التعاقد مع هازارد يظهر كخيار آخر أقل تكلفة من جهة، إلى جانب خبرة البلجيكي الضخمة في البريميرليج من جهة أخرى.

الوجهة الثالثة ستثير غضب جماهير تشيلسي من هازارد حتمًا، وهي توتنهام، فالنادي اللندني الآخر يبحث عن جناح في ظل ضبابية موقف جاريث بيل بعد انتهاء إعارته بنهاية هذا الموسم.

على أي حال، يظل استمرار هازارد في ريال مدريد مطروحًا رغم كل ما أثير في الأسابيع الأخيرة، وربما أن الأمر برمته سيعتمد على من سيكون المدرب الجديد للنادي الملكي.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ31 عامًا تعرض إلى 12 إصابة خلال مسيرته مع ريال مدريد في أقل من عامين، ولم يستطع سوى خوض 43 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 8 آخرين.