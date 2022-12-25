"ليس تاليسكا .. هذا اللاعب هو نقطة التحول للنصر أمام الهلال"

قمة الجولة العاشرة تجمع بين الفريقين مساء غدٍ الإثنين

Shahid

اختلف الناقد الرياضي عماد السالمي مع زميله سلطان اللحياني في حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد" حول مباراة النصر والهلال يوم غدٍ الإثنين في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك.

اللحياني كان قد توقع فوز الهلال بالمباراة رغم الغيابات المؤثرة لديه، لكن السالمي أوضح أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأزرق وأن النصر يبقى الأقرب للفوز بفارق ضئيل.

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وأضاف "الأمور اختلفت كثيرًا عما سبق، أتوقع فوز النصر 1-0 أو 2-1، لكن ليس بنتيجة تاريخية نظرًا للتنظيم الكبير في الفريقين وتواجد لاعبين ومدربين كبار داخل الملعب، لهذا النوع من المباريات تُنفق الملايين ويُجلب النجوم".

تابع "الجديد في مباراة الغد هو أننا سنرى أسلوبي لعب مختلفين من الفريقين، فقد اعتدنا اللعب بنفس الأسلوب المعتمد على البحث عن السيطرة والضغط لكن الهلال بدأ يلعب مؤخرًا بطريقة 4-3-3 فيما النصر 4-2-3-1، والطبيعي أن نرى النصر يستحوذ على اللقاء".

"أختلف مع زميلي اللحياني في رؤيته أن المباراة خطيرة جدًا على النصر، أراها أخطر على الهلال، فالنصر يمتلك مدربًا بقيمة كبيرة جدًا لم نشاهده منذ سنوات، هذا بجانب الاستقرار الإداري والهدوء غير المعتاد قبل المباراة، وأخيرًا وجود حارس مرمى مثل أوسبينا والذي أعتقد أنه سيكون نقطة التحول في المباراة، دفاع النصر لم يطمئن أبدًا في السابق بوجود حارس بمثل تلك الجودة".

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بجانب الشباب، فيما يتواجد الهلال ثالثًا بفارق نقطتين، علمًا أن الشباب لعب مباراة أقل من جاريه في الرياض.

Shahid