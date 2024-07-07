ليس بيولي فقط .. انهيار صفقة أخرى في الاتحاد بعد استقالة لؤي ناظر

تعاقد مهم خسره العميد بسبب أزمته الكبرى

لا يمكن القول إلا "كان الله في عون جمهور الاتحاد"، إذ فيما يستعد المنافسون بأفضل طريقة ممكنة للموسم الجديد، تعصف الأزمات والمشاكل بالنادي الجداوي الذي كان بطلًا للسعودية قبل عام واحد فقط!

الأمر لم يتوقف عند تقدم الرئيس لؤي ناظر ونائبه عبد الله السالم باستقالتهما، ولم يتوقف عند الحديث عند تدخل كريم بنزيما الغريب في قرارات النادي وملف التعاقدات، ولم يتوقف عند فشل التعاقد مع ستيفانو بيولي بعدما أعلن بنفسه الأمر، ولم يتوقف عند سخرية الإعلام الغربي مما حدث، بل وصل إلى انهيار صفقة أخرى مهمة للنادي بسبب كل تلك الأحداث!

الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أكد أن التعاقد مع بيولي انهار تمامًا، مشيرًا إلى أن المدرب الإيطالي قرر الانسحاب من أي مفاوضات مع النادي السعودي ومؤكدًا أنه لن يكون أبدًا المدرب الجديد للفريق.

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رومانو أشار عبر منصة إكس إلى أن الأزمة طالت كذلك المفاوضات مع المدافع البلجيكي آرثور ثيت، الذي أجمعت المصادر على توصل الاتحاد لاتفاق حول ضمه، خاصة بعد تألقه في يورو 2024 مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن الصفقة انهارت تمامًا برحيل لؤي ناظر.

وأكد الصحفي الإيطالي في تغريدته أن رحيل الرئيس ألغى جميع المفاوضات السابقة بين الاتحاد والمدربين واللاعبين المستهدفين من جانبه، مشيرًا إلى أن عملية البحث عن مدرب جديد بدأت بالفعل.