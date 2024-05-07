ليس بينهم كريم بنزيما .. عيادة الاتحاد تزدحم بـ10 مصابين!

العميد خسر آخر مباراة له في دوري روشن السعودي

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استأنف الاتحاد تدريباته المعتادة عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين عقب الخسارة أمام أبها في دوري روشن السعودي 3-1، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ31 مساء الجمعة القادم.

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وشهد النادي ازدحام عيادته بـ10 لاعبين، منهم من يتلقى العلاج ومنهم من يُواصل برنامجه التأهيلي، فيما لم يتواجد الفرنسي كريم بنزيما الذي مازال يتلقى العلاج في مدريد تحت إشراف أطباء ناديه السابق ريال مدريد.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن العيادة ضمت سداسي الدفاع، أحمد حجازي وأحمد شراحيلي وزكريا هوساوي وأحمد بامسعود وعمر هوساوي ومد الله العليان، بجانب الهداف عبد الرزاق حمدالله ولاعب الوسط حامد الغامدي، وجميعهم تواجد لأسباب علاجية.

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البرازيلي فابينيو والإيطالي لويز فيليبي تواجدا في العيادة بهدف إكمال برنامجهما التأهيلي عقب تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المباريات في الفترة الأخيرة.

هذا العدد الكبير من الإصابات عزز الانتقادات الشرسة الموجهة للجهاز الطبي في الاتحاد، حيث يُحمله الجمهور والإعلام الاتحادي الجزء الأكبر من مسؤولية فشل موسم الفريق بسبب كم الإصابات العضلية التي لاحقت نجومه وأبعدتهم طويلًا عن الملاعب.

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