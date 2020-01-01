مانشستر يونايتد

ليس بوتشيتينو أو أليجري.. مانشستر يونايتد يختار خليفة سولشاير!

عمر خليل
التعليقات()
Ole Gunnar Solskjaer Manchester United
Getty Images
هل يحدث الأمر قريبًا؟

رغم ارتباط مانشستر يونايتد باسم الثنائي ماوريسيو بوتشتينيو وماسيميليانو أليجري ليكون أحدهما خليفة أولي جونار سولشاير في تدريب المانيو، إلا أن تقارير صحفية نشرت اسمًا جديدًا يبدو "أقرب" للجلوس على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

هذا الاسم هو توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والذي لا يعيش أفضل أيامه في النادي العاصمي الفرنسي وقد يكون هذا هو موسمه الأخير بملعب حديقة الأمراء.

توخيل انتصر منذ أيام قليلة على يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في قلب أولد ترافورد ليضع الشياطين الحمر على حافة مغادرة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات حال الخسارة من لايبزيج في الجولة الأخيرة.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وبحسب ما أوردته صحيفة بيلد عبر الصحفي الشهير المقرب من كافة الدوائر الألمانية، كريستيان فالك، فإن يونايتد مهتم بتوخيل، والأمر نفسه بالنسبة للمدرب الذي لديه رغبة واضحة في الجلوس على مقعد السير أليكس فيرجسون.

    يظل من المجهول متى ستتخذ إدارة يونايتد قرارها بالاستغناء عن سولشاير، وإذا ما كانت إدارة بي آس جي ستُنهي رحلة توخيل في حديقة الأمراء بنهاية هذا الموسم أم ستجدد الثقة فيه.

    سولشاير: متحمس لعودة الجمهور وراشفورد مصاب في كتفه

    ظهور اسم توخيل لم يكن متوقعًا إلى حد كبير، فدائمًا وأبدًا ما طُرح اسم الثنائي بوتشيتينو وأليجري، وكانت أغلب التقارير تذهب لأن الأول هو الأوفر حظًا نظرًا لخبرته الكبيرة في الأراضي الإنجليزية.

    الجدير بالذكر أن اسم بوتشتينو طُرح لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد، في الوقت الذي برز اسمه ماسيميليانو أليجري به في بداية الموسم لخلافة أنطونيو كونتي في إنتر قبل تحسن النتائج في الآونة الأخيرة.

    إغلاق