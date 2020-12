رغم ارتباط مانشستر يونايتد باسم الثنائي ماوريسيو بوتشتينيو وماسيميليانو أليجري ليكون أحدهما خليفة أولي جونار سولشاير في تدريب المانيو، إلا أن تقارير صحفية نشرت اسمًا جديدًا يبدو "أقرب" للجلوس على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

هذا الاسم هو توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والذي لا يعيش أفضل أيامه في النادي العاصمي الفرنسي وقد يكون هذا هو موسمه الأخير بملعب حديقة الأمراء.

توخيل انتصر منذ أيام قليلة على يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في قلب أولد ترافورد ليضع الشياطين الحمر على حافة مغادرة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات حال الخسارة من لايبزيج في الجولة الأخيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة بيلد عبر الصحفي الشهير المقرب من كافة الدوائر الألمانية، كريستيان فالك، فإن يونايتد مهتم بتوخيل، والأمر نفسه بالنسبة للمدرب الذي لديه رغبة واضحة في الجلوس على مقعد السير أليكس فيرجسون.

TRUE ✅ United is interested in Thomas Tuchel. Thomas Tuchel is interested in United @ManUtd pic.twitter.com/d9ks8b6G4v