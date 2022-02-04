ليس بنزيما: ريال مدريد لا يعرف طعم الفوز في غياب مدافعه

ودع ريال مدريد، بطولة كأس ملك إسبانيا مساء أمس الخميس، بعد الخسارة أمام أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد، ضمن مباريات ربع النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الأمس من أضعف مباريات الميرينجي، تحت قيادة أنشيلوتي هذا الموسم، وشهدت المباراة تراجعًا ملحوظًا لهجوم الفريق في ظل غياب كريم بنزيما بسبب الإصابة.

ولكن الأرقام أثبتت أن غياب فيرلاند ميندي عن صفوف ريال مدريد، هذا الموسم يكون له تأثيرًا لا يقل عن تأثير غياب بنزيما عن المباريات، فكتيبة المدرب الإيطالي لم تتذوق طعم الانتصار هذا الموسم في غياب ميندي.

ميندي يعاني من إصابة عضلية، تبعده عن صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ولكن يأمل أنشيلوتي في استعادة الظهير الأيسر، قبل مباراة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا آخر الشهر الحالي.

وغاب ميندي عن ريال مدريد هذا الموسم في مباراتين بجانب مباراة الأمس، وهما مباراتي إسبانيول في الدوري الإسباني، ومباراة الدور الأول أمام شريف في دوري أبطال أوروبا.

تأثير ميندي القوي لم يظهر مع ريال مدريد منذ الموسم الحالي فقط، إذ لم يخسر ريال مدريد في الموسم الماضي تحت قيادة زيدان وميندي في الملعب، إلا في مباراة واحدة فقط وكانت أمام ليفانتي، ولم يشارك في الهزائم أمام قادش وفالنسيا، وفي مباراة ألافيس التي خسرها جاء من على مقاعد البدلاء.

وفي الموسم الحالي شارك صاحب الـ 26 عامًا، مع الميرينجي في 14 مباراة بالدوري الإسباني، فاز فيهم جميعًا بالإضافة إلى مباراتي السوبر الإسباني، وأربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.