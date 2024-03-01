"ليس بعيدًا".. كلوب يحسم موقف محمد صلاح أمام نوتنجهام ويتهرب من السؤال المزعج

"أوريجي يمكن أن يتسبب بمشاكل لنا"

حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف نجمه المصري محمد صلاح من اللحاق بمباراة نوتنجهام فورست، المقررة غدًا السبت ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أن مو بعيد جدًا عن العودة للفريق، لكنه لن يكون في الملعب غدًا أمام نوتنجهام، وعلينا أن نمضي قدمًا".

وأضاف كلوب: "صلاح سيحصل على الوقت الكافي للعودة، ربما يكون ذلك ممكنًا الأسبوع المقبل، وبالتأكيد لن يكون في القائمة غدًا".

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وتابع: "علينا أن نكون مستعدين دائمًا. إذا سألتني ما هي التشكيلة المحددة لمباراة الغد، لن أتمكن من إعطائك إجابة حتى قبل ساعات من المباراة. علينا فقط أن نثق في جميع عناصر المنظومة وهذا ما ساعدنا على الفوز أمام ساوثهامبتون".

وواصل مدرب الريدز: "ملعب نوتنجهام رائع للعب ولكنه صعب، الوضع الذي يمرون به مشابه لوضعنا، فهم بحاجة إلى الفوز بالمباريات للوصول إلى هدفهم قدر الإمكان. أجروا بعض التغييرات في المباراة الأخيرة، ولم يبدأ أودوي، لكننا قمنا بتحليل خطتهم ونعرف من ينتظرنا في الملعب".

وختم: "سيكون اللقاء تحديًا صعبًا، يمكن لأي شخص أن يرى ذلك. واجه نيوكاسل وأستون فيلا وحتى آرسنال صعوبات أمام نوتنجهام. إنهم يشكلون تهديدًا من خلال الهجمات المرتدة، ويمكن أن يسبب أنتوني إيلانجا أو مورجان جيبس وايت أو ديفوك أوريجي المشاكل لنا".