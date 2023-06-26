ليس برشلونة .. لماذا منع الاتحاد الأوروبي هذا الفريق من بطولاته؟!

قرارات مثيرة للاتحاد الأوروبي وبرشلونة يترقب مصيره

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن غموض موقف نادي برشلونة الإسباني من قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المنتظرة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر يوم الجمعة الماضي استبعاد فريق أوساسونا من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي القادمة بسبب تلاعبه في نتائج مباريات الدوري الإسباني موسم 2013-2014.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" مازال موقف نادي برشلونة غامضًا بشأن قضية الفساد المالي "نيجريرا" وينتظر القرار النهائي للاتحاد الأوروبي، وبدأ التحقيق في قضية نيجريرا مع نادي برشلونة، في 23 مارس الماضي وتم الانتهاء منها قبل ثلاثة أيام فقط دون إعلان قرار رسمي حتى الآن.

وينص النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ 2007 أن أي نشاط يهدف إلى تنظيم أو التأثير على نتيجة مباراة على المستوى الوطني أو الدولي سيعلن الاتحاد الأوروبي أن النادي المذكور غير مؤهل للمشاركة في المسابقة لموسم واحد فقط.

وأوضحت الصحيفة، أن إذا كان هناك مؤشرات لاستبعاد نادي برشلونة فلا توجد عقوبة استبعاد للنادي وفقًا للمادة 4.2 من لوائح دوري أبطال أوروبا والتي تنص على ما يلي: "إذا استنتج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أساس جميع الظروف الواقعية والمعلومات المتاحة له أنه يرضي تمامًا أن النادي قد شارك بشكل مباشر أو غير مباشر منذ دخول الفقرة 3 من المادة 50 من القانون الدولي حيز التنفيذ".

ولا ينبغي أن يستغرق القرار النهائي كل هذا الوقت على الرغم من أنه يمكن تمديده نظرًا لأن نادي برشلونة تأهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقام برشلونة مؤخرًا بالإجابة على استبيان شامل مكون من 70 سؤالًا من جانب الاتحاد الأوروبي ولم يكن ذلك متوقعًا في البداية.

وفي حالة تعرض برشلونة إلى عقوبة يمكن للنادي الإسباني دائمًا الاستئناف وطلب الإجراءات الاحترازية أمام محكمة التحكيم الرياضية "TAS".