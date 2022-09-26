ليس بايرن ميونخ .. عملاق ألماني آخر يرفض توخيل

الألماني بلا عمل عقب إقالته من تدريب تشيلسي

يشغل الحديث عن مستقبل الألماني توماس توخيل الإعلام الرياضي، وخصيصاً في بلاده عقب إقالته هذا الشهر من تدريب تشيلسي، وربطه بعدة أندية أوروبية كبرى.

وخرجت شائعات ربطت مدرب بوروسيا دورتموند وماينز السابق بتدريب بايرن ميونخ إذا تم الاستغناء عن يوليان ناجلسمان، ولكن في الساعات الماضية وقع ربطه بشتوتجارت.

رئيس شتوتجارت يرد على شائعات انضمام توخيل للفريق

أليكساندر فيرله، مدير شتوتجارت، تحدث مع "بيلد" عن إمكانية تعيين توخيل لتدريب فريقه، خصوصاً أنه كان المحطة التدريبية الأولى في مسيرته عندما قاد فريق الشباب الخاص به.

وقال فيرله: "لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق ولم يتم فتح الموضوع من الأساس، نملك مدرباً بالفعل".

وأكمل: "في رينو (ماتارازو) نملك مدرباً يناسب الفريق وأظهر في السنوات الماضية أنه يعرف كيف يطوره، وهو شخص رائع".

واختتم حديثه قائلاً: "ماتارازو مناسب للغاية لشتوتجارت، ولم نتحدث مع مدربين آخرين".