ليست إصابة عابرة .. نجم الهلال يُثير القلق بشأن تاريخه "المرعب"

نجم الهلال يتعرض لإصابة قد تبعده عن المباراة القادمة

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أثار أحد نجوم نادي الهلال القلق بين جماهير ناديه، وذلك قبل مباراة الفريق القادمة، أمام فريق الاتفاق مساء يوم الإثنين المقبل!

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وأعلن نادي الهلال عن تعرض حسان تمبكتي مدافع الفريق للإصابة مرة أخرى في مفصل القدم، الأمر الذي استدعى تواجده في عيادة النادي اليوم السبت.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تاريخ إصابات حسان تمبكتي، الأمر الذي أثار القلق بين جماهير الهلال.

وكشف الشهراني عن تاريخ إصابات تمبكتي، حيث أكد على أن أغلب إصابات اللاعب في مفصل القدم والساق، حيث تعرض لإصابة في المفصل مرتين الأولى مع الشباب والثانية مع الهلال خلال الموسم الحالي.

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وأضاف ثامر الشهراني، أن حسان تمبكتي تعرض للإصابة في عضلة الساق مرتين أيضًا خلال الموسم الحالي، الأولى مع المنتخب السعودي، والثانية مع الهلال، بالإضافة إلى إصابة أخرى بالقدم مع المنتخب.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، خلال المباراة المقرر لها في الخامسة مساء يوم الإثنين المقبل في الدمام.

SHAHID