ليس أمام الهلال أو الاتحاد .. "هذه أصعب مباراة للنصر هذا الموسم!"

هل ينجح النصر في الفوز بتلك المباراة؟

كشف هاشم سرور لاعب نادي النصر السابق، عن أصعب مباراة سيواجهها الفريق الأصفر خلال الموسم الحالي، بعد خسارة كأس السوبر السعودي مؤخرًا.

وخسر نادي النصر كأس السوبر السعودي، بعدما تلقى هزيمة بثلاثة أهادف مقابل هدف واحد أمام الاتحاد في نصف نهائي البطولة.

ونشر سرور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على أن مواجهة الفتح المقبلة ستكون أصعب مباراة سيخوضها النصر الموسم الحالي.

وجاء نص تغريدة لاعب النصر السابق كالآتي: "في اعتقادي أن أصعب مباراة سيخوضها النصر هذا الموسم هي مباراة الفتح، فهي منعطف هام نحو اللقب، عوامل الفوز بإذن الله نسيان الماضي والتعلم من الأخطاء، والإحساس بالمسؤولية من قبل اللاعبين، وعدم إعطاء المتربصين فرصة لجر الجميع خارج الملعب".

ويواجه النصر نظيره الفتح مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث يستهدف العالمي لعودته إلى طريق الانتصارات.