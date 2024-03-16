ليس ألونسو .. "نجوم ليفربول يرحبون ببديل صادم ليورجن كلوب"!

ليس من الأسماء المفضلة للجميع

ادعى اللاعب الاسكتلندي السابق والناقد الرياضي الحالي آلان برازيل، بأن هناك مفاجأة قد تحدث في ملف بديل يورجن كلوب في ليفربول.

المدرب الألماني أعلن رحيله عن الريدز بنهاية هذا الموسم، لتنتشر العديد من التكهنات حول بديله، بين تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ويوليان ناجلسمان وروبرتو دي زيربي وغيرهم.

برازيل قال في تصريحات عبر شبكة "توك سبورت":"لقد قيل لي أن اللاعبين في ليفربول لن يمانعوا فكرة تولي بيب ليندرز مساعد كلوب للمهمة بعد رحيل الألماني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"سمعت أيضًا أن ليندرز يعرف كل ما يدور من أحاديث، ولكن أعتقد أن الأمر صعب للغاية، لمن ستمنح هذه الوظيفة؟ هذا النادي كبير جدًا".

جدير بالذكر أن ليندرز يعمل كمساعد لكلوب منذ عام 2018، وهذه الفترة تعتبر الثانية له، حيث سبق له العمل بالنادي مع بريندان رودجرز بين عامي 2015 و2018.

وبين هاتين الفترتين عمل صاحب الـ41 سنة مع فريق "NEC Nijmegen" الهولندي، ولكنه فشل وتمت إقالته بعد الإخفاق في التأهل إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين.