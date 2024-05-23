ليس أديمولا لوكمان .. برشلونة يزاحم كبار أوروبا لضم نجم أتالانتا

من سيظفر بنجم أتالانتا المتألق صاحب الـ24 عامًا؟

نجح نادي أتالانتا في إلحاق أول هزيمة لنادي باير ليفركوزن الألماني، في نهائي الدوري الأوروبي، بعد 51 مباراة بدون هزيمة في جميع المباريات خلال الموسم الحالي، ليتم استهداف أحد نجوم الفريق الإيطالي.

ونجح النجم النيجيري أديمولا لوكمان في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى باير ليفركوزن، ليقوده لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون هو من خطف أنظار الجميع في تلك المباراة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه في النهائي الأوروبي، مما جعل أندية أوروبية كبرى تستهدف ضمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يُريد ضم إيدرسون، بينما يسعى ليفربول لضم تيون كوبمينرس الذي يلعب بجواره في خط وسط أتالانتا، ولكن فكرة التخلي عن اللاعبان ليست هي المفضلة لدى النادي الإيطالي، خاصة بعدما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه.

كما يراقب نادي نيوكاسل إيدرسون من أجل ضمه، حيث سافر ستيف نيكسون مدير التعاقدات بالنادي الإنجليزي لمشاهدة اللاعب على أرضية الملعب، ليكون مرشحًا للحلول بدلصا من برونو جيماريش الذي ينتهي عقده 30 يونيو.

توتنهام أيضًا قام باستكشاف إيدرسون بناءً على توصية من فابيو باراتيسي، والمدرب أنجي بوستيكولغو.

وينافس برشلونة جميع الأندية التي ترغب في ضم إيدرسون خلال الصيف المقبل، حيث وكيله هو أندريه كوري الذي يمتلك أيضًا وكالة البرازيلي فيتور روكي لاعب البلوجرانا.