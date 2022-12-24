ليس النصر أو الهلال .. لويس سواريز يرفض عرضًا سعوديًا!

سواريز يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

Shahid

كشفت تقارير إعلامية، عن وصول عرض سعودي للأوروجوياني لويس سواريز، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكنه رفض العرض.

وأصبح سواريز لاعبًا حرًا الآن، بعد انتهاء عقده مع نادي ناسيونال الأوروجوياني، حيث لم يوقع مع أي فريق حتى الآن.

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وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن وصول عرض من نادي الخليج السعودي لمدة 18 شهرًا ولكنه رفض لأنه حسم أمره.

رومانو أكد على أن سواريز حسم مستقبله، بأنه سيوقع لنادي جريميو البرازيلي في صفقة انتقال حر خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن عرض نادي الخليج يصل قيمته إلى 6 ملايين دولار.

وحسم سواريز موقفه، بعد أن وصل لاتفاق شفهي كامل مع جريميو البرازيلي، حيث يتبقى فقط التوقيع على العقود بين الطرفين.

Shahid