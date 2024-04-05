ليس النصر .. أسطورة الاتحاد يتوقع الفريق "المفاجأة" الذي سيوقف سلسلة الهلال!

تعرف على الفريق الذي يستطيع أن يوقف انتصارات الهلال

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كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن الفريق الذي سيتمكن من إيقاف سلسلة الانتصارات التاريخية التي يُحققها نادي الهلال خلال الوقت الحالي.

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ووصل نادي الهلال إلى الانتصار رقم 31 على التوالي، ليعتلي صدارة قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات المتتالية على مستوى العالم.

وبعد طرح السؤال حول المفاجآت التي قد تشهدها الجولة 27 في دوري روشن، قال حسين عبد الغني أسطورة الأهلي: "لا أتوقع أن تحدث مفاجآت ولكن المباراة الأصعب هي مواجهة الاتحاد والتعاون، والفائز في تلك المباراة لن يكون مفاجأة".

ليرد محمد نور قائلًا: "الخليج والهلال سيحدث بها مفاجأة وقد تنتهي بالتعادل وسيوقف سلسلة انتصارات الهلال".

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ويواجه الهلال نظيره الخليج، بينما سيلعب الاتحاد ضد التعاون مساء اليوم الجمعة، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

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