ليس النصر أو الاتحاد .. فريق سعودي "مفاجأة" يقترب من ضم ناتشو فيرنانديز!

تعرف على الفريق الذي قد ينتقل له ناتشو في دوري روشن

تعقدت مسألة انتقال النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد إلى النصر والاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليظهر فريق سعودي آخر ليقترب من خطفه.

وكان الاتحاد في مفاوضات مع ناتشو خلال الفترة الماضية، ولكن المفاوضات لم تتم، بعدما كشفت الإدارة عن أنها لا ترغب في ضمه وأن هناك قائمة أخرى من اللاعبين.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن ناتشو الذي كان قريبًا من الاتحاد الأسبوع الماضي، من الممكن أن ينتقل إلى نادي القادسية الصاعد إلى دوري روشن السعودي مؤخرًا.

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وأضافت الصحيفة أن نادي القادسية دخل في مفاوضات متقدمة جدًا مع ناتشو من أجل ضمه، خاصة وأن هذا الفريق صعد إلى دوري روشن بميزانية كبيرة لتدعيم صفوفه.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد عرض على ناتشو تمديد عقده لموسم آخر، مع منحه مهلة للموافقة قبل انتهاء عقد الحالي، مع نهاية شهر يونيو الجاري.