"ليس الكبار فقط".. شباب الأهلي يكسون جدة باللون الأخضر أمام الاتحاد!

شباب الأهلي يحسم ديربي جدة أمام الاتحاد..

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"جدة تكتسي بالأخضر من جديد!".. هكذا احتفل الأهلي بفوز شبابه على الاتحاد برباعية، في لقاء الديربي الذي أقيم على ملعب نادي الاتحاد، في الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا.

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وفاز شباب الأهلي بنتيجة عريضة من قلب معقل الاتحاد بنتيجة (4-2)، ليتربع الأهلي في صدارة الدوري الممتاز لدرجة الشباب، برصيد 58 نقطة، بعد مرور 28 جولة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة، في المركز الحادي عشر.

ونشر الأهلي رسالة احتفالية بعنوان "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، احتفالًا بانتصار فريق الشباب، الذي أكد سطوة الأهلي في ديربي جدة، حيث فاز الفريق الأول في مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة (1-0)، في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

وأحرز محمد العمري هدفين للأهلي، وخالد مجرشي هدفًا، كما تسبب عبد الكريم دارسي بهدف خاطئ في مرماه، لينتزع الأهلي فوزًا من معقل الاتحاد، وسط تواجد لاعب وسط الفريق الأول رياض شراحيلي، في المدرجات، لدعم شباب الاتحاد.

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ويتصارع كبار الأهلي والاتحاد على مقعد المركز الثالث، في دوري روشن السعودي، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، حيث يلعب الأهلي في المركز الثالث بـ52 نقطة من 27 مباراة، بعد تأجيل مباراته أمام الهلال المتصدر إلى 6 مايو، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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