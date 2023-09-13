ليس الرجال فقط .. بداية ثورة انتقالات تاريخية في الدوري السعودي للسيدات

الاتحاد يتعاقد مع صفقة عالمية من الدوري الإنجليزي

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يبدو أن الصفقات العالمية لن تقتصر على دوري روشن السعودي، بل أيضًا ستسيطر على الدوري السعودي للسيدات، بعدما حسن نادي الاتحاد صفقة عالمية من الدوري الإنجليزي.

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وشهد سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي في صيف 2023 التعاقد مع لاعبين عالميين، أبرزهم كان السنغالي ساديو ماني والبرازيلي نيمار جونيور ومواطنه روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والقائمة تطول.

وحسم نادي الاتحاد التعاقد مع النجم النيجيرية آشلي بلامبتر، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث أعلنت اللاعبة صاحبة الـ25 عبر حسابها على منصة "إكس".

وكتبت النجم النيجيرية: "ممتنة جدًا للتوقيع مع الاتحاد ومتحمسة لبدء هذه الرحلة جنبًا مع بعض الأشخاص المذهلين، رحلتي للتعرف على ثقافات جديدة مستمرة، إنها أكثر من مجرد كرة قدم".

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ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري السعودي الممتاز للسيدات في 13 أكتوبر المقبل، حيث ستنضم بلومبتر إلى زملائها الجدد من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

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