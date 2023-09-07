ليس الحنين إلى إشبيلية .. الكشف عن سبب فشل انتقال راموس إلى الاتحاد!

تعرف على السبب الحقيقي وراء فشل انتقال راموس إلى الاتحاد

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كان النجم الإسباني سيرخيو راموس على أعتاب الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي الاتحاد، بعد أن اقترب الطرفين من التوصل إلى اتفاق، ولكن تعثرت المفاوضات بشكل مفاجئ لينتقل إلى إشبيلية الإسباني.

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ويبحث نادي الاتحاد عن التعاقد مع مدافع أجنبي مميز، لتعويض غياب المصري أحمد حجازي الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، سيجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي.

وأشار الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن المفاوض الاتحادي كان محدد موعدًا مع راموس، ولكن تم تأجيله أكثر من مرة من الجانب السعودي.

وواصل الفراج: "بعد تأجيل الموعد أكثر من مرة من المفاوض الاتحادي، شعر راموس بأنه الخطة البديلة لهم، وأنهم يفاوضون لاعبين آخرين للتعاقد معهم، ولذلك تراجع في المفاوضات لينتقل إلى صفوف إشبيلية".

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واقترب نادي الاتحاد بالفعل من التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

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