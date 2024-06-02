ليس البطل الأوحد ومتصدر الأرجنتينيين .. جوردي ألبا يتفوق على ميسي في تعثر إنتر ميامي!

ميسي يتألق ولكن ألبا يتفوق عليه!

لم يكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطلًا في تعادل فريقه إنتر ميامي ضد سان لويس سيتي، بثلاثية لكل فريق، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، حيث خطف منه زميله الإسباني جودي ألبا الأضواء.

التعادل منح إنتر ميامي نقطة ليظل في صدارة ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني، والذي يتبقى له مواجهتين مؤجلتين.

ماذا قدم ميسي ضد سينسيناتي؟

في الوقت الذي كان إنتر ميامي متأخرًا فيه، نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 25 بعد جملة بينه وبين جوردي ألبا، الذي مرر له كرة أرضية، ليسددها من لمسة واحدة في المرمى.

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وساهم ميسي في الهدف الثاني الذي سجله لويس سواريز، بعدما قام بمراوغة لاعبي سان لويس سيتي ثم مرر الكرة نحو اليسار إلى ألبا الذي أرسل عرضية إلى سواريز الذي وضعها في المرمى.

وتصدر ليونيل قائمة أكثر اللاعبين الأرجنتينيين تسجيلًا للأهداف خلال عام 2024 برصيد 14 هدفًا، متفوقًا على ديبالا لاعب روما بفارق هدفين.

كما واصل النجم الأرجنتيني صاحب الـ25 هدفًا تقليص الفارق بينه وبين مواطنه جونزالو هجواين متصدر قائمة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي برصيد 29 هدفًا.

جوردي ألبا يتفوق على الجميع

وفرض النجم الإسباني جوردي ألبا نفسه ليكون نجمًا للمباراة، بعدما نجح في صناعة هدفين وتسجيل الهدف الثالث، ليحصل على أعلى تقييم.

ألبا صنع هدفي ميسي وسواريز، كما أنه سجل الهدف هدف التعادل بالدقيقة 85 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة أيضًا تسجيل لويس سواريز هدفًا في مرماه عن طريق الخطأ، بعد ركنية من المنافس، ليضعها برأسه في مرمى فريقه.