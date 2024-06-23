ليس الأصلي.. رسميًا رحيل فينيسيوس آخر عن ريال مدريد!

رحيل فينيسيوس من ريال مدريد...

أعلن نادي ريال مدريد، رحيل الظهير الأيمن للفريق فينيسيوس توبياس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون الكشف عن وجهته القادمة.

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ 20 عامًا قد انضم إلى ريال مدريد، قبل موسمين قادمًا من صفوف شاختار الأوكراني، ولكن لم يحصل على فرصة للظهور مع الفريق الأول فقرر الرحيل.

وكتب فينيسيوس في رسالة وداع لجماهير الملكي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": " لقد حان الوقت لنقول وداعا، نراكم لاحقا، ‏لقد كانت سنتان جميلتان مليئة بالكثير من التعلم والخبرة والنمو، أقدم إلى الجهاز الفني والمدراء والزملاء، امتناني وشكري الأبدي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: " ‏أشكركم على إتاحة الفرصة لارتداء هذا القميص، سنلتقي مرة أخرى أيها المدريديستا، شكرًا على كل شيء".

جدير بالذكر أن توبياس، ثاني لاعبي الميرينجي الراحلين عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اعتزال توني كروس، ومن المنتظر أن يلحق بهم ناتشو، وينضم إلى القادسية السعودي في صفقة انتقال حر.