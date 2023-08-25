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ليس الاتحاد .. "هذا الفريق هو الأنسب لمحمد صلاح في دوري روشن!"

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty Images
محمد صلاحدوري روشن السعوديانتقالاتالإتحادالأهلي

هل نرى صلاح في فريق آخر غير الاتحاد في دوري روشن؟

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يتفاوض نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن ظهرت أصوات تؤكد أن هناك فريق آخر سيكون أنسب لصلاح.

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واقترب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تُشير الأخبار إلى أن النجم المصري وفريقه ليفربول يتفاوضان حاليًا مع الاتحاد بشأن تفاصيل الصفقة.

وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز عبر برنامج "الديوانية": "الأهلي عاد من دوري يلو وقام بتغيير جلد كامل، وهو الأمر الذي يجعل عليه ضغط كبير".

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وواصل: الجماز: "قام الأهلي بتعاقدات كبيرة خلال صيف 2023، وينقصه فقط لاعب واحد من فئة A وأتمنى أن يكون محمد صلاح".

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ونجح الأهلي في إبرام تعاقدات رائعة خلال صيف 2023، حيث تعاقد مع: "السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ومواطنه روجيرو إيبانيز، والتركي ميريح داميرال، والإيفواري فرانك كيسييه، والجزائري رياض محرز".

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 85508كريم بنزيما
  • 8868خاليدو كوليبالي
  • 15613روبرتو فيرمينو
  • 7023نجولو كانتي
  • 16766مارسيلو بروزوفيتش
  • 34762صفقة أخرى
168540 الأصوات

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