ليس الاتحاد أو برشلونة .. إلكاي جوندوان يفصح لزملائه عن وجهة سعودية مفاجئة هي "الأقرب له"

الألماني لديه عروض من برشلونة والاتحاد بخلاف عرض التجديد لمانشستر سيتي، لكن أيهم الأقرب له؟

إذا قيل "إلكاي جوندوان"، يذهب تفكير الجماهير في السعودية لنادي الاتحاد، حيث ربطت التقارير بقوة بينهما، لكن المفاجأة كانت فيما أفصح عنه اللاعب لزملائه في مانشستر سيتي الإنجليزي.

لاعب الوسط الألماني ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الشهر الجاري، ولا يزال مستقبله غامضًا حتى بالنسبة له، إذ أن لديه عدة عروض من ناديه للتجديد ومن الاتحاد في السعودية، بجانب محاولات برشلونة الإسباني على استحياء، لكن إلى أي وجهة محددة؟ لم يستقر بعد!

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإنها قد تمكنت من الوصول لما أفصح عنه اللاعب لزملائه، خلال الاحتفال بالتتويج بدوري أبطال أوروبا قبل أسابيع قليلة، إذ قال لزملائه: "أريد الذهاب لبرشلونة، لكن لم أتلق أي عرض بعد!".

وواصلت الصحيفة الكشف عن المزيد حول مستقبل جوندوان، إذ نقلت على لسانه زاعمة أن ذلك حديثه لزملائه: "الذهاب لبرشلونة هدفي، لكن أعتقد أنني سأبقى في نهاية المطاف مع بيب (بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي) أو في الهلال السعودي"، ويأتي ذكر الزعيم هنا، رغم أن اتحاد جدة هو من فتح خط مفاوضات مباشر معه في الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أن الأزرق يحيك أمر ما في الخفاء.

وأشارت "سبورت" إلى أن الألماني لديه بعض القلق من وضع برشلونة الاقتصادي، وهو السبب في الأساس في عدم تحرك النادي الإسباني تجاهه بشكل رسمي بعد.

جدير بالذكر أن قواعد اللعب المالي النظيف من شأنها أن تعطل أكثر من صفقة لبرشلونة خلال الصيف الجاري، حتى رغم كون جوندوان صفقة مجانية، فخزينة البرسا لا يمكنها تحمل راتبه خلال الفترة الحالية مع مرورها بأزمة مالية طاحنة.