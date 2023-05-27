ليست نهاية المطاف يا رونالدو .. ريال مدريد ومانشستر يونايتد شاهدان على التاريخ

تعثر رونالدو دائمًا ما يكون رد فعله قوي جدًا

بعدما حسم الاتحاد لقب دوري روشن السعودي 2022-23، الجميع بدأ يتحدث عن أن قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، كان السبب الأساسي في خسارة لقب الدوري، ولكنهم لا يعلمون ما ينتظرهم!

انضم رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة تحدث عنها العالم كله، مما رفع سقف طموحات جماهير العالمي، التي اعتقد البعض أنه بمجرد قدوم الدون ستسيطر على جميع البطولات.

الآن وبعد خسارة النصر للقب دوري روشن السعودي، سنثبت لكم، أن البداية بالتعثرات تخلق الكثير من الدوافع لدى رونالدو..

لم تكن المرة الأولى يا رونالدو

الحقيقة لم تكن هي المرة الأولى، التي ينتقل فيها رونالدو إلى فريق، ويخسر لقب الدوري في أول موسم له، حيث سبق نادي النصر العديد من الأندية العالمية.

سبق النصر نادي مانشستر يونايتد، بعدما خسر رونالدو الدوري الإنجليزي في أول موسم له، وبعدها حقق مع الفريق 9 ألقاب تاريخية.

وأيضًا نادي ريال مدريد، لم ينجح كريستيانو في التتويج ببطولة الدوري الإسباني في أول موسم له، ثم حقق بعدها مع الميرنجي 16 بطولة خلال السنوات التي لعبها في صفوفه.

ما الذي ينتظر رونالدو؟

دائمًا ما يكون التعثر في بداية مشوار رونالدو مع أي فريق ليست النهاية، بل بداية جديدة لتسطير تاريخ كبير له ولفريقه في جميع البطولات التي يشارك فيها.

كريستيانو أمامه الكثير من التحديات الموسم المقبل، أبرزها البطولات المحلية "الدوري، كأس الملك، كأس السوبر"، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وعلى المستوى الفردي، سيكون رونالدو أمامه مهام صعبة، وهي التأكيد على أنه الأفضل في جميع البطولات، باستمراره في تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.