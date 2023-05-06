ليست من جوميس .. مساندة فرنسية خاصة للهلال في نهائي آسيا

الهلال يُواجه أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

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لا يحظى الهلال بدعم فرنسي قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا من نجمه السابق بافيتمبي جوميس فقط، بل كذلك من لودوفيتش بول السفير الفرنسي لدى السعودية.

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الهلال يُواجه مستضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني ظهر اليوم السبت في سايتاما ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف ليعود إلى الوطن باللقب الثمين، وذلك بعد نهاية لقاء الذهاب في الرياض بالتعادل 1-1.

السفير الفرنسي وعبر حسابه الشخصي أعرب عن أمنياته بعودة الهلال متوجًا باللقب القاري، واصفًا الرياض بأنها عاصمة كرة القدم الآسيوية.

إذ كتب "صباح الخير والسعادة يا أهل السعودية! اليوم هو يوم عظيم وتاريخي لكبير آسيا! كل التوفيق للأزرق في إياب نهائي دوري أبطال آسيا! نحن في انتظاركم مع الكأس في الرياض عاصمة كرة القدم الآسيوية!".

يُشار إلى أن الهلال يبحث عن لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حيث كان قد تُوج باللقب عامي 2019 و2021.

Shahid