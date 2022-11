ليست مطالبات مشجعين فقط.. الاتحاد البرتغالي يستعد للدفاع رسميًا عن رونالدو

الأمر لم يعد يتعلق فقط بآراء مشجعي البرتغال وعشاق كريستيانو رونالدو، لقد تطور الأمر وباتت له ملامح أكثر رسمية.

هدف البرتغال الأول في أوروجواي يثير الجدل داخل المعسكر البرتغالي، بعد أن احتفل به رونالدو واحتسب لبرونو فيرنانديش.

رونالدو يرى أن الكرة لمست أجزاء من شعره، بينما تم احتساب الهدف لبرونو ويستند المنادون بعدم احتساب الهدف لرونالدو إلى أن الكرة الجديدة لمونديال قطر بها مستشعرات تحدد بدقة آخر من لمس الكرة.

الصحفي الإسباني "إيدو أجيري" أحد أعضاء برنامج "التشرينجيتو" يؤكد أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعتزم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيال تعديل هذا القرار واحتساب الهدف لرونالدو.

The Portuguese Federation are going to present evidence to FIFA to prove that the first goal against Uruguay was Cristiano Ronaldo’s NOT Bruno Fernandes’



Via @EduAguirre7 pic.twitter.com/zahE4ObBYw