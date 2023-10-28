ليست مصادفة .. أنشيلوتي يتحدى بيلينجهام لتحقيق إنجاز تاريخي!

هل يكسب الرهان؟

يقدم جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد مستويات مميزة للغاية، جعلته من أفضل لاعبي فريقه في الموسم الحالي، وكان آخر ما قدمه النجم الإنجليزي، هو قيادة الميرينجي للفوز بالكلاسيكو.

وسجل بيلينجهام، هدفي ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة، والذي انتهى بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ومن جانبه أشاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بقدرات لاعبه، وتنبأ له بتسجيل عدد كبير من الأهداف في الموسم الحالي، مؤكدًا أنه تفاجئ من قدرات بيلينجهام التهديفية.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "نحن متفاجئون بمستوى بيلينجهام، وفعاليته لقد فاجئ الجميع بتسجيل هدف رائع في شباك برشلونة، لقد ظهر كأنه لاعب مخضرم".

وتابع: "يمكنه بسهولة أن يسجل 25 هدفًا على الأقل في الموسم الحالي، ولكن نحن لا نعتبره هدافًا بالرغم من أنه يحرز الكثير من الأهداف".

واستطاع بيلينجهام صاحب الـ 20 عامًا، حتى الآن تسجيل 10 أهداف مع ريال مدريد، في الدوري الإسباني ويتصدر بهم صدارة هدافي الليجا.