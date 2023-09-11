فيديو | "هذه ليست مشكلتي" .. نجم الهلال يسخر من غضب كريستيانو رونالدو

تصريحات نجم الهلال انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي

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رد النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "بسببه"؛ بعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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رونالدو ظهر غاضبًا، بعد تتويج سافيتش، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الملك سلمان؛ على الرغم من قيادة الأسطورة البرتغالية، فريقه النصر؛ للحصول على لقب المسابقة.

وقال سافيتش وهو يضحك في لقاء صحفي؛ بعد سؤاله عن غضب كريستيانو: "هذه ليست مشكلتي"، معربًا في نفس الوقت عن سعادته، بهذه الجائزة الشخصية.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد النجم الصربي، على أنه يشعر بندم كبير؛ لعدم فوز الزعيم الهلالي، في نهائي البطولة العربية، وخسارته اللقب لمصلحة الغريم النصراوي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل هدفين؛ ليقود النصر للفوز على الهلال (2-1)، في المباراة النهائية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

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