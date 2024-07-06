ظاهرة غريبة بفريق المدرب ديدييه ديشان

وسط الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها منتخب فرنسا بسبب هجومه المتواضع في يورو 2024، خرج نجوم الديوك لتجاهل كل هذه الأمور بعد التأهل إلى نصف النهائي.

فرنسا تغلبت على البرتغال أمس، الجمعة، بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف، حيث لا يزال يعتمد الفريق على الصلابة الدفاعية تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، مع وجود أزمة واضحة في إنهاء الهجمات.

وفي هذا السياق قال كيليان مبابي قائد الفريق في تصريحات نشرتها شبكة "RMC Sport":"من الصعب الإجابة على هذا الأمر الآن، نحن في حالة نشوة وبعدها سننظر قليلًا إلى جانب الأداء، لن أقول لك أي هراء، ولكننا في غرفة الملابس لم نفكر كثيرًا في عدم التسجيل".

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وأضاف:"من الواضح أنه يجب علينا حل هذه المشكلة مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية، وسنواصل تحليل ذلك".

وأما بالنسبة لزميله أوريليان تشواميني فقد قال عبر "بي إن سبورتس":"كل شيء ليس مثاليًا، علينا أن نقدم أداء أفضل في العديد من الجوانب، ويجب أيضًا أن نشعر بالرضا عن التأهل، سيتعين علينا تسجيل المزيد من الأهداف في المستقبل"

وقال زميلهما عثمان ديمبيلي:"نحن نلعب بهذه الطريقة التي أوصلتنا إلى نصف النهائي، ليس مشكلتنا أن هناك بعض الأشخاص ليسوا سعداء".

وعن التأهل بركلات الترجيح ضد البرتغال:"كانت لدينا ثقة كبيرة قبل التنفيذ، تدربنا عليها كثيرًا، وأعتقد أن خسارتنا لنهائي كأس العالم بركلات الجزاء أمام الأرجنتين ساعدتنا على الاستعداد لها هذه المرة".

جدير بالذكر أن فرنسا التي تأهلت للمرحلة القادمة لليورو دون تسجيل أي أهداف من لعب مفتوح في 5 مباريات حتى الآن، تستعد لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء القادم.