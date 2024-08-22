ليست مجرد مباراة أمام برينتفورد.. سلوت يطمح للهروب من كابوس تاريخي في ليفربول!

هل ينجح المدرب الهولندي في "هزيمة التاريخ؟"

حين يواجه ليفربول نظيره برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" سيكون هناك تحد من نوع مختلف أمام المدرب أرني سلوت.

بعد فوزه بالمباراة الأولى أمام إبسويتش تاون، يطمح سلوت للبرهنة على أنه المدرب المثالي في الفترة المقبلة بالنسبة لكتيبة "الريدز".

لكنه أيضًا يطمح لتخطي إرث سلبي لمدربي الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدء نظامه الجديد المعمول به حاليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ذلك أن أي مدرب لليفربول في تلك الفترة، لم ينجح في الفوز بأول مباراتين له في "البريمييرليج" على الإطلاق.. هنا نعني أول مباراتين له تمامًا وليس أول مباراتين في أي موسم من المواسم.

على الأرجح، يملك ليفربول ومدربه سلوت فرصة الهروب من ذلك الإرث السلبي، لأن الفوارق الفنية بعيدة بين كل من ليفربول وبرينتفورد.. لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت!.