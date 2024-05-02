"ليست طفلة" .. نصراوي يطالب مشجعة هلالية بارتداء قميص العالمي أمام الخليج ويكشف السر!

لهذا السبب طالبت المشجعة بارتداء قميص النصر!

كشف المشجع النصراوي فهد الشلاحي، عن حقيقة مطالبة إحدى المشجعات بارتداء قميص النصر في مباراة الخليج، بدلًا من الهلال، في لقاء كأس الملك.

وضرب النصر موعدًا مع الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الخليج بنتيجة (3-1)، في مباراة نصف النهائي، التي أقيمت على ملعب الأول بارك، مساء الأربعاء.

وانتشرت لقطة على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشجع نصراوي طالب إحدى المشجعات بارتداء قميص النصر بدلًا من الهلال، في مباراة الخليج.

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وأوضح الشلاحي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بأن ما تردد بأن المشجعة طفلة، ليس صحيحًا، مؤكدًا أنها امرأة آسيوية كبيرة بالعمر، وقد طلب منها ارتداء قميص النصر، لأنها في المكان المخصص للفرسان، ولبس القميص الأصفر فيه ضروري، وتم التعامل بالإجراء المعتاد، وتم التقبل منها باختصار.

ويستعد النصر لملاقاة الهلال، مرتين، قبل انتهاء الموسم الجاري؛ حيث يلتقي الفريقان في 17 مايو الجاري، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي، كما يتجدد اللقاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن النصر من الفوز على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بنتيجة (2-1)، ليتوج بأول ألقابه العربية، فيما خسر النصر أمام الهلال بنتيجة (0-3)، في قمة الجولة 15 من دوري روشن السعودي، كما التقى الفريقان في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وفاز الهلال بنتيجة (2-1)، كما تمكن الزعيم من الفوز في ديربي الرياض، بنتيجة (2-0)، في ختام بطولة كأس موسم الرياض، في فبراير الماضي.