ليست شائعات .. أليماني يعلن موقف برشلونة من رحيل جول كوندي!

تطورات غير متوقعة في مستقبل المدافع الفرنسي

كشف ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة في نادي برشلونة الإسباني، عن حقيقة التكهنات المنتشرة حول مغادرة جول كوندي لصفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

كوندي يعتبر أحد أهم الركائز الدفاعية بفريق المدرب تشافي هيرنانديز، وفكرة عرضه للبيع كانت مستحيلة حتى الساعات القليلة الماضية بسبب بعض التطورات الجديدة في الأحداث.

الصحفي الإسباني خوان مارتي، أكد أن كوندي منح الضوء الأخضر لإدارة برشلونة من أجل الاستماع للعروض المقدمة للحصول على خدماته بعد نهاية هذا الموسم دون أي مقدمات للرحيل الفترة الماضية.

وقبل مواجهة برشلونة وريال بلد الوليد في الدوري الإسباني قال أليماني:"إنها قضية داخلية نريد حلها بيننا خلال الأيام القادمة".

وعن مفاوضات الدوري الإسباني بشأن ميزانية النادي:"نريد أن نكون قادرين على تسجيل اللاعبين للموسمين المقبلين ومعرفة حدود اللعب المالي النظيف للتعرف على المدى الذي يمكننا الذهاب إليه في السوق".

وأما عن الجدل الدائر حول العنصرية ضد فينيسيوس جونيور:"يجب أن يتم فرض القانون مع أي تصرف خارج أو غير مقبول".

يذكر أن برشلونة يلعب ضد بلد الوليد في مباراة لا تحمل أي أهمية حسابية للفريق بالدوري الإسباني، بعدما حسم اللقب منذ الفوز على إسبانيول الأسبوع الماضي.