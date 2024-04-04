ليست أول مرة وهناك سبب .. جوليو سيزار يتواجد بنادي الاتحاد

السبب الحقيقي وراء تواجد سيزار في تدريبات الاتحاد

شهدت تدريبات نادي الاتحاد مساء أمس الأربعاء، تواجد النجم البرازيلي جوليو سيزار لاعب إنتر السابق ومنتخب بلاده، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يتواجد بها هذا النجم في جدة، وأيضًا هناك سببًا وراء تلك الزيارة.

وأدى الاتحاد تدريباته أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة التعاون المقبلة، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونشر حساب نادي الاتحاد على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورًا لتواجد سيزار، بجوار دومينجوس سواريس الرئيس التنفيذي للعميد، بجانب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعد السبب الرئيسي لتواجد سيزار في تدريبات الاتحاد، هو علاقة الصداقة التي تجمع بينه وبين دومينجوس، منذ أن تواجد الثنائي في نادي بنفيكا، حيث كان جوليو حارسًا لمرمى الفريق، وسواريس كان رئيسًا تنفيذيًا للنادي البرتغالي.

وليست هي المرة الأولى التي يتواجد بها سيزار في جدة، حيث كان يتواجد أثناء استضافة المدينة لكأس العالم للأندية في ديسمبر 2023، حيث شارك في مباراة الأساطير التي شهدت مشاركة أكثر من أسطورة.