"ليست المرة الأولى لميسي" .. هنري يعلق على أزمة الأرجنتيني مع جمهور باريس

تيري هنري المُنصف يحلل مشكلة باريس سان جيرمان الرئيسية؛ وهل ميسي سببها؟

يرى الفرنسي تيري هنري، أن نادي باريس سان جيرمان يعاني من أزمة كبيرة لا علاقة لها بالأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاد للفريق وعادت معه صافرات الاستهجان ضده.

وعاد ميسي لفريقه باريس في فوزهم على أجاكسيو 5-0 في الدوري الفرنسي، بعدما غاب بسبب إيقافه لتفويته التدريب وسفره إلى المملكة العربية السعودية في جولة سياحية وترويجية بعد يوم من الخسارة من لوريان.

وقال هنري عن صافرات الاستهجان ضد ميسي خلال حديثه في آمازون برايم فيديو: "أتفهم الصافرات لكن ليس علي قبولها".

وتابع تيري عما تعرضه له زميله القديم في برشلونة "ليست أول مرة تُطلق ضده صافرات استهجان. سيقول الناس إنه يستحق ذلك بسبب هذا أو ذاك. لكن مشكلة باريس سان جيرمان ليست ميسي، لا يجب على أحد تفويت التدريبات. يمكنني تفهم صافرات الاستهجان لأن لا أحد فوق النادي، لكن يجب أن تكون القواعد هكذا دائمًا. نادرًا ما رأيت فريقًا سيصبح بطلًا وتُطلق ضد لاعبيه صافرات الاستهجان".

وواصل هنري الذي لام ميسي سابقًا لتغيبه عن التدريبات "يجب أن تكون الاستثناءات موجودة لكن لا أحد فوق القانون. حينما تتغيب عن التدريبات ستعاقب. لكن الخلاف الحقيقي بين المشجعين والملاك القطريين. ميسي لم يكن المشكلة؛ لعبت معه وكان دائمًا الحل. هو بطل العالم وإن لم يبقى في باريس فأرغب في عودته لبرشلونة لأنني حينما أرى ميسي أرى برشلونة. لكن بشكل عام ما حدث عار".