ليس الدوري الإيطالي أو الإنجليزي .. السعودية تكشف في مفاجأة كبرى عن استثمارها القادم

محافظ صندوق الاستثمارات يتحدث عن خطوة الاستثمار المقبلة..

منذ الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي والحديث لا يتوقف عن استثمار جديد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في عالم كرة القدم ما بين الدوريين الإنجليزي والإيطالي، لكن تم الكشف عن دوري -بعيد كل البعد عن التقارير التي انتشرت- هو هدف المملكة في الفترة المقبلة.

صندوق الاستثمارات السعودي كان قد استحوذ على النادي الإنجليزي في عام 2021 لينهي استحواذ مايك آشلي عليه والذي استمرت لـ14 عامًا.

لكن زعمت تقارير كثيرة أن الهدف القادم هو إنتر الإيطالي وربما مانشستر يونايتد الإنجليزي وغيرهما من الأندية إلا أن ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة، كشف عن مفاجأة..

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الرميان أكد عزم بلاده على الاستثمار في مختلف المجالات في إطار خطة التطوير ضمن رؤية 2030، ومنها كرة القدم.

أما عن هدف الصندوق القادم فهو الدوري البرازيلي، إذ أوضح الرميان أنه عازم على اتخاذ هذه الخطوة قريبًا دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.