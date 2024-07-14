ليست الإصابة فقط .. رونالد أراوخو يثير القلق داخل برشلونة بعد انتهاء كوبا أمريكا!

ما حدث في كوبا أمريكا مع أراوخو يثير قلق برشلونة

تُسيطر حالة من القلق على نادي برشلونة خلال الوقت الحالي، بسبب مدافع الفريق الأوروجوياني رونالدو أراوخو، على الرغم من انتهاء مشوار منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024 بتحقيق المركز الثالث.

وغاب أراوخو عن المشاركة في مباراة أوروجواي ضد كندا، في مباراة تحديد المركز الثالث، بسبب الإصابة التي لحقت به ضد البرازيل في ربع نهائي الكوبا.

وكشفت صحيفة "AS" أن إصابة أراوخو تُقلق برشلونة لأن الجهاز الطبي لأوروجواي لم يكشف تفاصيل الإصابة، حيث أعلن فقط عن إصابته وغيابه عن مباراتي نصف النهائي والمركز الثالث.

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وأضافت الصحيفة أن هناك مسألة أخرى تقلق برشلونة، وهي العقوبة التأديبية التي سيتم توقيعها على أراوخو، بعد واقعة مشاركته مع زملائه بمنتخب أوروجواي، في المعارك التي حدثت مع جماهير كولومبيا في مباراة نصف النهائي.

وينتظر برشلونة معرفة العقوبة التي سيتم توقيعها على أراوخو، حيث يقوم اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" حاليًا بالتحقيق في تلك الواقعة المؤسفة.