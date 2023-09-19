ليست الإصابة فقط .. الاتحاد يكشف عن أزمة جديدة تضرب كريم بنزيما!

بيان رسمي من نادي الاتحاد عن كريم بنزيما

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أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن "معاناة" جديدة للنجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن غياب المهاجم الفرنسي، عن تدريبات الفريق الأول، يوم الثلاثاء؛ وذلك قبل مواجهة الفتح، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأشار العميد، إلى أن غياب كريم بنزيما عن تدريبات الثلاثاء؛ يأتي بسبب تعرضه لأزمة صحية، بعد معاناته من الإنفلونزا.

وغاب بنزيما من الأساس عن الاتحاد، خلال اليومين الماضيين؛ بسبب معاناته من إصابة تعرض لها في التدريبات الأخيرة، التي سبقت مواجهة أجمك الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن ناحيتها.. أثبتت الأشعة، إصابة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول بنادي الاتحاد، على مستوى الكتف؛ حيث غاب عن التدريبات الجماعية، مساء الثلاثاء، أيضًا.

جدير بالذكر أن حمد الله، تعرض للإصابة، في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، من المباراة التي فاز فيها الاتحاد على أجمك، بثلاثية نظيفة.

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