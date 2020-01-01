ليستر سيتي يواصل فقدان النقاط ويتعادل مع ولفرهامبتون

نتائج ليستر سيتي ليست جيدة في الفترة الأخيرة

واصل ليستر سيتي، نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وتعادل مع ولفرهامبتون سلبياً في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

لم يتذوق الثعالب، طعم الانتصار في البريميرليج خلال آخر خمس مباريات إلا مرة وحيدة، إذ تعادل في مباراتين وخسر في مثليهما.

المباراة كانت هادئة في معظم فتراتها، ولم تشهد هجمات خطيرة من الجانبين، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل بولي مدافع ولفرهامبتون هدفاً لفريق بكرة رأسية بعد ركلة ركنية، ولكن الحكم يلغيه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

المزيد من الفرق

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع، ساعة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمزة تشودري مدافع ليستر سيتي، بعد حصوله على الإنذار الثاني نتيجة تدخله على لاعب ولفرهامبتون في وسط الملعب.

فرصة تاريخية لشيفيلد وعودة أرسنال للأبطال والمستيفيدون من عقوبة مانشستر سيتي

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أهدر خيمينيز أخطر فرص المباراة، برأسية مرت بجوار القائم، جاءت بعد ركنية من الجانب الأيسر.

جدير بالذكر أن ليستر يرتفع رصيده عند النقطة 50 في المركز الثالث من ترتيب الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر وصل ولفرهامبتون إلى النقطة الـ 36 في المركز السابع مؤقتاً، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.